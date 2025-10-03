Beto Guedes é atração de hoje na Folia Literária

Show acontece no Parque do Forte, às margens do rio Amazonas, e promete resgatar clássicos da MPB em noite de celebração cultural

Da REDAÇÃO

O cantor e compositor mineiro Beto Guedes será a grande estrela musical desta sexta-feira (3) na Folia Literária Internacional do Amapá, realizada no Parque do Forte, em frente ao rio Amazonas, em Macapá. A apresentação deve unir poesia, música e celebração cultural em um dos cenários mais emblemáticos da capital amapaense.

Com carreira marcada por sucessos que atravessam gerações, Beto Guedes levará ao palco clássicos da Música Popular Brasileira, como Amor de Índio, Sol de Primavera e Lumiar. O show também promete resgatar a atmosfera do Clube da Esquina, movimento musical que revolucionou a MPB na década de 1970.

A Folia Literária segue até domingo (5), reunindo escritores, poetas, artistas e intelectuais do Brasil e do exterior em uma programação diversificada, que inclui mesas de debate, lançamentos de livros, saraus e oficinas. O evento é promovido pelo Governo do Amapá com apoio dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

O show está marcado para às 21h.