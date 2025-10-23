“Cada doação é um milagre”: idosos ‘sós’ celebram entrega de alimentos em abrigo

Associação Casa Padre Luigi Brusadelli, em Santana, a 17 km de Macapá, acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social.

Por RODRIGO DIAS

O sorriso largo de seu Rafael Pereira Dias, de 67 anos, traduzia o sentimento que tomou conta do abrigo de idosos da Associação Casa Padre Luigi Brusadelli, em Santana, durante o recebimento de uma doação de alimentos. Natural de Governador Valadares (MG), ele chegou ao Amapá há décadas em busca de trabalho no garimpo de Lourenço.

Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), encontrou na instituição um novo lar – e uma família formada por outros 47 idosos e pelos voluntários que mantêm viva a casa, sustentada quase integralmente por doações.

“Vai mais do que contribuir. É muito importante. Além da presença de vocês, do carinho, da atenção… cada doação é um milagre. Porque ninguém é obrigado a doar nada. É movido pelo coração e por Deus”, disse emocionado, após saborear uma refeição especial oferecida na ocasião.

Entre os sorrisos e palavras de fé, quem também fez questão de agradecer foi seu Celino Brandão, de 83 anos, natural de Gurupá (PA). Mesmo após perder as duas pernas, ele mantém um bom humor contagiante.

“Isso aí é uma grande ajuda. Vocês que trazem ajuda são abençoados por Deus. Glória a Deus. Eu fico demais feliz. Faz bem pra vocês e pra nós”, contou ele, antes de se apresentar, rindo: “Pode me chamar de Selino, que é como o pessoal me conhece por aqui.”

Fundada em 25 de abril de 1988, a Associação Casa Padre Luigi Brusadelli (ACPLB) é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão acolher idosos em situação de vulnerabilidade social, sem distinção de sexo, cor, credo ou religião.

O abrigo oferece acolhimento de longa permanência, alimentação, cuidados de enfermagem e acompanhamento psicológico, promovendo dignidade, integração e autoestima aos residentes.

“Vivemos de milagres. Uma doação como essa é de suma importância: mantém nosso abrigo e garante qualidade de vida aos idosos. E aproveito pra convidar a comunidade a visitar, doar fraldas geriátricas, carinho e afeto — porque, muitas vezes, é disso que eles mais precisam”, resume o presidente da associação, Jocinaldo Nogueira, que há anos se dedica à gestão do espaço.

O momento de alegria foi proporcionado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que iniciou a entrega de mais de três toneladas de alimentos arrecadadas durante o Congresso Nacional de Farmácia, realizado recentemente em Macapá. A secretária Aline Gurgel destacou que a iniciativa integra o programa Amapá Sem Fome, o maior já executado no estado em segurança alimentar.

“Estamos em parceria com o Conselho Federal e o Conselho Regional de Farmácia, que fizeram uma grande doação. Reduzir os índices de insegurança alimentar é um dever de toda a sociedade. E essa ação mostra que, juntos, governo, conselhos e cidadãos podem transformar vidas”, afirmou Aline.

O conselheiro federal de Farmácia pelo Amapá, Carlos Sena, explicou que o congresso, além de valorizar os profissionais da área, teve um forte cunho social.

“Arrecadamos três toneladas e meia de alimentos e doamos à Secretaria de Assistência Social, que conhece as instituições que mais precisam. É gratificante ver que esse gesto está ajudando tantas pessoas. Que sirva de exemplo para outros eventos também”, destacou.

Para os idosos, cada visita é uma injeção de ânimo. Para os doadores, um lembrete de que a solidariedade é capaz de mudar realidades.