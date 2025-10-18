Cadela “só pele e osso” é resgatada faminta em residência de Macapá

Em condições deploráveis, o pet estava em uma casa em uma área de pontes no bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A rotina de resgates de Alexander Ataíde Santos, 30 anos, voluntário dedicado à causa animal desde os 15, foi abalada recentemente por uma cena de maus-tratos de extrema gravidade na zona sul de Macapá. O protetor, que desde 2010 alimenta, trata e busca lares para cães abandonados, se deparou com um caso que ele próprio classificou como o mais chocante de sua trajetória.

A denúncia o levou a uma área de pontes no bairro dos Congós, onde encontrou uma cadela em condições deploráveis.

“Só pele e osso, com o esqueleto bastante em evidência”, descreveu.

A imagem revela a crueldade do abandono e da negligência sofrida pelo animal. A pessoa responsável pela cadela, abordada por Alexander e por policiais civis, mostrou-se nervosa e alegou que o animal havia fugido e contraído uma doença que não soube explicar. Diante da cena, o protetor ofereceu ração à cadela, que comeu de forma desesperada.

A fêmea resgatada foi batizada de Suzete. O quadro de saúde dela é considerado delicado.

“Já resgatei alguns ‘dogs’ em situações bem precárias, mas um ser humano deixar que o animal chegue a esse ponto eu nunca tinha visto”, desabafou Alexander.

Atualmente, Suzete está internada em uma clínica veterinária parceira, onde passa por um processo intensivo de recuperação. Ela deve ser submetida a novos exames, como hemogramas, e só terá alta quando ganhar peso e estiver completamente estabilizada.

Para custear a internação, os exames e o tratamento, Alexander e seus colaboradores lançaram um apelo à comunidade. Contribuições podem ser feitas via Pix: 020.313.382.00.

“Cada ajuda faz toda a diferença pra ela continuar se recuperando, pra que logo esteja apta pra doação”, reforçou Alexander, que sonha em ver Suzete saudável e em um lar definitivo — longe do sofrimento que enfrentou.