Câmara antecipa reeleição e fortalece Dalua na oposição a Furlan

Sessão será realizada nesta sexta-feira (3), às 10h, em meio a tensão com o prefeito Furlan

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá marcou para esta sexta-feira (3) a eleição antecipada da mesa diretora para o biênio 2027/2028, que originalmente só ocorreria no fim do ano que vem. A sessão extraordinária foi convocada nesta quinta-feira (2) com apoio de 12 vereadores, número suficiente para garantir a maioria absoluta (23).

Na prática, o processo deve confirmar a reeleição do atual presidente Pedro Dalua (União), que se tornou o maior nome da oposição ao prefeito Antônio Furlan (MDB). Até agora, apenas uma chapa foi registrada com mudanças em relação à atual composição:

Presidente – Pedro Dalua (União) reeleição

1ª vice – Luany Favacho (MDB)

2ª vice – Pastora Leia Pelaes (PDT)

1º secretário – Japão Baía (PDT) reeleição

2ª secretária Maraína Martins (Rede)

A votação acontece em meio ao maior embate recente entre Legislativo e Executivo. Ontem (1º), o prefeito Antônio Furlan (MDB) perdeu na Justiça e foi obrigado a repassar integralmente o duodécimo da Câmara, conforme o orçamento de 2025. Sem maioria na Casa, vereadores ligados a ele tentam articular medidas para barrar a eleição judicialmente.

Infidelidade partidária

Durante a sessão desta quinta-feira, o primeiro-secretário Japão Baía (PDT) leu a resolução do União Brasil determinando que seus parlamentares (3) apoiem a chapa de Dalua. A orientação inclui a vereadora Luana Serrão, aliada do prefeito.

Em quatro parágrafos, o documento cita a necessidade de “assegurar a fidelidade e unidade partidária” e de seguir as diretrizes da executiva municipal, presidida pelo ex-deputado Jorge Amanajás, atual gestor da Caesa.

O texto também alerta que o descumprimento da determinação poderá resultar em sanções previstas no estatuto do partido.