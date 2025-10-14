Câmara cria regra que obriga fornecedores de outras cidades a emitir nota fiscal em Macapá

Proposta de Pedro DaLua passa com 15 votos e mira segurar o ISS em casa; multa pode chegar a R$ 10 mil

Por SELES NAFES

A Câmara de Macapá aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto do vereador Pedro DaLua (União) que obriga a emissão de nota fiscal em Macapá por empresas (ou pessoas físicas) que prestam serviços ao poder público dentro da capital. A regra tem como alvos empresas que estão sediadas em outros municípios ou estados.

O objetivo da lei é evitar fuga de recursos, já que existem empresas com sedes em cidades diversas que pedem a expedição do documento fora do Amapá, gerando impostos em outros estados. O projeto, se for sancionado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB), abrange contratos por licitação ou outros instrumentos legais, seja com a prefeitura, o governo do Amapá ou a União, quando o serviço for executado na capital.

A ideia é simples: prestou serviço aqui, nota fiscal aqui. Segundo DaLua, isso ajuda a evitar perda de receita, especialmente de ISS, quando empresas de fora emitem as notas em seus estados de origem.

Pelo texto, quem descumprir a obrigação pode receber advertência escrita na primeira ocorrência e multa administrativa de até R$ 10 mil, além das penalidades previstas no contrato.