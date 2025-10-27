Caminhão em chamas circula em meio a pedestres e veículos em Macapá

Caso ocorreu nesta segunda-feira (27), no bairro Brasil Novo, na zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

A manhã desta segunda-feira (27) no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, foi marcada por uma cena inusitada e perigosa que rapidamente circulou nas redes sociais. Um caminhão de cor vermelha foi flagrado transitando com a caçamba em chamas, provocando fumaça intensa e colocando em risco a segurança no trânsito local.

O flagrante, registrado em vídeo por um morador, aconteceu no cruzamento da Rua Mamoeiro com a Avenida Coqueiro, uma área com intenso fluxo de veículos e próxima a empreendimentos e ao antigo prédio da Unidade de Polícia Comunitária (UPC) do bairro.

As imagens capturaram o veículo em marcha, com a parte traseira envolta por fogo e fumaça densa, transitando perigosamente ao lado de carros e motos que estavam estacionados ou em movimento. Em um dos momentos, outro automóvel chega a passar lado a lado com o caminhão em chamas.

Apesar da visibilidade do risco, até o momento do fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre a origem do incêndio ou a natureza da carga que estava sendo transportada.

Além do perigo óbvio de um incêndio em via pública, o registro aponta uma séria questão sobre a legislação de trânsito. É claramente visível no vídeo que a carga transportada não estava coberta por lona de proteção, um item de segurança obrigatório conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ausência da cobertura é classificada como infração grave pelo CTB, sujeitando o condutor a multa, acúmulo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, até mesmo, à retenção do veículo.