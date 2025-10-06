Carro pega fogo na Leopoldo Machado e motorista foge do local

Cena assustou quem passava pela via no fim da tarde deste domingo (5).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um carro modelo Fiat Palio EX, de cor azul, pegou fogo no fim da tarde deste domingo (5), na Rua Leopoldo Machado, nas proximidades do Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, no Centro de Macapá.

As chamas começaram na parte dianteira do veículo, onde fica o motor, e foram registradas em vídeo por pessoas que passavam pelo local. Segundo a perícia, o dano foi parcial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cerca de 1.000 litros de água para conter o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista fugiu antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O proprietário do veículo já foi identificado, mas ainda não se sabe quem estava na condução no momento do incidente.