Casal de assaltantes que trocou tiros com a PM e roubou carro na fuga é preso

O homem foi preso no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, e a mulher presa no centro da cidade, ambos pela Força Tática.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um casal acusado de diversos roubos em Macapá foi preso nesta terça-feira (21) após meses foragido. Eles ficaram conhecidos por protagonizar uma perseguição violenta em julho deste ano, quando trocaram tiros com policiais da Força Tática e roubaram um carro de aplicativo durante a fuga, tudo isto após cometerem um assalto.

Na ocasião, o casal — identificado apenas como Dom e sua companheira — havia cometido o roubo utilizando um veículo Gol de cor cinza. Ao serem localizados pelos militares na zona norte da cidade, Dom reagiu à abordagem e atirou contra a equipe, que revidou.

Durante o confronto, os criminosos abandonaram o carro e fugiram a pé. Minutos depois, o casal tomou de assalto o carro de um motorista de aplicativo, ação registrada por câmeras de monitoramento de residências locais. Desde então, ambos estavam sendo procurados.

As prisões ocorreram de forma simultânea em dois bairros diferentes: a mulher foi capturada no Centro de Macapá e o homem, no Brasil Novo, zona norte da capital. A ação foi coordenada pelo serviço de inteligência e executada por equipes do Batalhão de Força Tática.

Segundo a polícia, Jhonathan Garces Ardasse, de 24 anos, conhecido no submundo do crime como Dom, de 24 anos, tem diversas passagens por roubo e tentativa de homicídio. Já a mulher, de 22, responde por tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Contra os dois havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

Após a captura, o casal foi apresentado no Ciosp do Pacoval, onde ficou à disposição da Justiça.