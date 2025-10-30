Catraia se choca com voadeira durante travessia da Ilha de Santana

Colisão foi registrada na manhã desta quinta-feira (30), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente envolvendo uma catraia que faz a travessia de passageiros entre a Ilha de Santana e a sede do município, e uma voadeira, causou preocupação entre moradores e usuários do transporte fluvial na manhã desta quinta-feira (30), em Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo relatos de testemunhas, a colisão ocorreu nas primeiras horas do dia, quando as duas embarcações se chocaram nas proximidades do trajeto feito diariamente pela catraia. O impacto foi suficiente para causar danos à estrutura da embarcação, que por pouco não afundou.

Barqueiros que estavam próximos se mobilizaram rapidamente e conseguiram rebocar a catraia até a margem, evitando que ela fosse completamente submersa. Apesar do susto, não há registro de vítimas ou feridos.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente informadas. As autoridades responsáveis pela navegação local devem investigar o caso para apurar as circunstâncias da colisão e evitar novos incidentes na travessia, utilizada diariamente por moradores da Ilha de Santana.