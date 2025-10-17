Clécio denuncia sabotagem política e diz que S. Camilo recebeu dinheiro em duplicidade

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), reagiu após a decisão do Hospital São Camilo de suspender o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em um vídeo de quatro minutos divulgado nesta quinta-feira (17), Clécio classificou o episódio como “sabotagem política e empresarial”, e assegurou que nenhum paciente ficará sem atendimento na rede pública.

O chefe do Executivo lembrou que iniciou sua gestão, em janeiro de 2023, de dentro do Hospital de Emergências (HE), e conduziu a maior reforma da história da unidade. Relembrou ainda os investimentos feitos na área da saúde e a inauguração de novos hospitais e o avanço nas obras do novo HE. Ele reconheceu atrasos em pagamentos a fornecedores, que, segundo ele, ocorreram em razão da queda de repasses federais e de emendas parlamentares, mas que estão sendo negociados.

Sobre a suspensão dos atendimentos ao SUS pelo São Camilo, ele foi claro:

“Sabotagem política e empresarial. Um movimento articulado e irresponsável tentando transformar o esforço coletivo da saúde em palco de disputa política e empresarial. Estamos tratando com todos os fornecedores e procuramos sempre o diálogo”, declarou.

O governador também afirmou que o Hospital São Camilo possui dívidas com o Estado e que auditorias do SUS identificaram falhas graves nas cobranças do hospital, incluindo pagamentos em duplicidade.