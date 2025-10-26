Clientes de bares transformam avenida famosa do centro em lixeira: ‘passou um furacão’

Moradores denunciam acúmulo de garrafas e descartáveis deixados por frequentadores de bares na Avenida Mendonça Furtado, em Macapá

Por SELES NAFES

Moradores de um dos bairros mais tradicionais de Macapá têm motivos de sobra para estarem revoltados. O movimento gerado por dois bares — um deles também tradicional — deixa um rastro imenso de sujeira na Avenida Mendonça Furtado, uma das vias mais movimentadas do Centro da capital amapaense.

Os estabelecimentos são o Bar do Vila, famoso ponto de encontro de jovens, e o Bar Janelinha, bar mais recente. Em noites de funcionamento, virou modinha o ajuntamento de grupos de amigos em frente a esses dois locais. O problema não é o movimento e nem a música, mas a quantidade de lixo deixada na avenida, nas sarjetas e nas calçadas — especialmente garrafas de bebidas e descartáveis.

Neste domingo (26), o local vai permanecer sujo pelo restante do dia, já que não há coleta da prefeitura. O cenário de lixeira se repete sempre no dia seguinte, especialmente feriados e fins de semana.

“Olha o estado que fica a Mendonça Furtado em frente a esses dois bares. Olha a sujeira. Parece que passou um furacão por aqui e devastou a rua. É triste. Isso mostra a (falta) educação do povo. A prefeitura poderia tomar uma decisão”, reclama um morador que filmou a sujeirada.

“Uma rua tão nobre que homenageia um homem que foi tão importante para a história do Amapá. O bar deveria tomar alguma providência para contratar alguém para limpar”, acrescenta.