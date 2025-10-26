Clientes de bares transformam avenida famosa do centro em lixeira: ‘passou um furacão’

Por SELES NAFES
Moradores de um dos bairros mais tradicionais de Macapá têm motivos de sobra para estarem revoltados. O movimento gerado por dois bares — um deles também tradicional — deixa um rastro imenso de sujeira na Avenida Mendonça Furtado, uma das vias mais movimentadas do Centro da capital amapaense.
Os estabelecimentos são o Bar do Vila, famoso ponto de encontro de jovens, e o Bar Janelinha, bar mais recente. Em noites de funcionamento, virou modinha o ajuntamento de grupos de amigos em frente a esses dois locais. O problema não é o movimento e nem a música, mas a quantidade de lixo deixada na avenida, nas sarjetas e nas calçadas — especialmente garrafas de bebidas e descartáveis.
Neste domingo (26), o local vai permanecer sujo pelo restante do dia, já que não há coleta da prefeitura. O cenário de lixeira se repete sempre no dia seguinte, especialmente feriados e fins de semana.
“Olha o estado que fica a Mendonça Furtado em frente a esses dois bares. Olha a sujeira. Parece que passou um furacão por aqui e devastou a rua. É triste. Isso mostra a (falta) educação do povo. A prefeitura poderia tomar uma decisão”, reclama um morador que filmou a sujeirada.
“Uma rua tão nobre que homenageia um homem que foi tão importante para a história do Amapá. O bar deveria tomar alguma providência para contratar alguém para limpar”, acrescenta.