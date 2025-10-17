Com CNH vencida, embriagado e sem uma das rodas motorista é preso pela PRF

A ação policial ocorreu após denúncias de que um veículo trafegava em zigue-zague pela rodovia.

Um motorista foi detido após ser flagrado dirigindo embriagado e sem a roda dianteira direita na BR-210, em Macapá. O condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, com forte odor etílico, e demonstrou comportamento agressivo e resistência durante a abordagem.

A ação ocorreu após denúncias de que um veículo trafegava em zigue-zague pela rodovia, quase provocando um grave acidente com outro carro que seguia no mesmo sentido. Ao ser parado pelos policiais, foi constatado que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2021.

Além de colocar a própria vida e a de terceiros em risco, o homem ainda descumpriu diversas normas de trânsito, incluindo dirigir em condições perigosas e sem documentação válida. Após ser detido, ele foi encaminhado à Polícia Civil.

“A PRF reforça o alerta de que dirigir sob efeito de álcool é crime e representa risco grave à segurança viária”, postou a polícia em suas redes sociais.