Com prazo de 5 meses, assinada ordem de serviço para revitalização do Estádio Zerão

Espaço receberá investimentos de mais de R$ 6 milhões, provenientes de emendas do senador Randolfe, do Calha Norte e do Tesouro Estadual.

Por JONHWENE SILVA

Inaugurado na década de 1990 e marcado por altos e baixos, o Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, conhecido popularmente como “Zerão”, passará por uma ampla revitalização. O espaço, palco de grandes jogos do futebol amapaense, foi reinaugurado em 2014, mas desde então enfrentava sérios problemas estruturais, chegando a ser interditado para competições oficiais.

A ordem de serviço para o início das obras, orçadas em cerca de R$ 6 milhões, foi assinada nesta sexta-feira (3). O prazo de conclusão é de cinco meses. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do senador Randolfe Rodrigues, do Programa Calha Norte e do Tesouro Estadual.

A reforma é uma antiga reivindicação de torcedores e dirigentes de clubes profissionais do estado. Em anos anteriores, equipes que disputaram competições nacionais foram prejudicadas pela ausência de laudos de liberação do estádio. A expectativa é que, a partir de 2026, esse tipo de problema não se repita.

“Pelo que está sendo projetado, espera-se que o Zerão volte a cumprir sua real finalidade, que é receber grandes jogos nacionais. Ainda existe um problema antigo, que é o uso do gramado para as chamadas ‘peladas’, e isso não pode mais acontecer. Somente assim teremos, no próximo ano, um estádio preparado para grandes clubes”, avaliou o comentarista esportivo Estevão Picanço.

Entre as melhorias previstas estão: modernização completa dos sistemas elétricos e de iluminação; reforma das redes de água e esgoto; requalificação de vestiários, banheiros e cabines de imprensa; além de intervenções nas arquibancadas, como reforço metálico, cobertura, rampas de acesso e drenagem.

Segundo o senador Randolfe Rodrigues, o projeto reconhece a importância do estádio não apenas para o futebol, mas também para outras modalidades.

“O Zerão tem uma função fundamental. O Amapá é celeiro de craques, mas também de atletas de várias modalidades. Aqui temos uma pista de atletismo que recebe provas oficiais. A reforma é uma forma de devolver o estádio ao povo”, disse.

O governador Clécio Luís destacou a complexidade da obra e a necessidade de responsabilidade na aplicação dos recursos.

“Sabemos que intervenções estruturantes exigem planejamento, principalmente em relação ao prazo. O estádio passará por um processo de modernização para eliminar qualquer restrição de laudos. Ao final, teremos um alvará definitivo, garantindo a segurança das arquibancadas e de todos os setores”, afirmou.

Para o presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), Neto Góes, a revitalização do Zerão é estratégica diante do novo modelo de competições da CBF, que aumentou a participação dos clubes locais.

“O Estádio Augusto Antunes, em Santana, já passou por reformas e poderá receber jogos oficiais. Mas havia necessidade de mais espaços. Com a revitalização do Zerão, teremos condições de abrigar o calendário nacional, o que considero fundamental para um novo momento do futebol amapaense”, concluiu.