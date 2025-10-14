Com prefeitura em crise financeira, Estado ampara Oiapoque com asfaltamento

Governo do Estado do Amapá tem sido o principal responsável por ‘segurara as pontas’ no município localizado a 590 km de Macapá.

Enquanto a prefeitura de Oiapoque enfrenta uma grave crise financeira e administrativa, o Governo do Estado do Amapá tem sido o principal responsável por ‘segurara as pontas’ no município, especialmente na infraestrutura urbana. Em meio ao cenário de instabilidade local, as obras de pavimentação em andamento estão transformando vias importantes e gerando empregos.

Crise

Localizado a 590 quilômetros de Macapá, Oiapoque vive uma das piores crises de sua história. A situação é mais crítica na educação municipal, onde professores relataram, recentemente, salários atrasados e aluguéis vencidos dos prédios escolares, o que provocou protestos nas ruas este ano. Em algumas das oito escolas da rede, o ano letivo só começou em agosto, e pais denunciam condições precárias de infraestrutura.

Mesmo após receber R$ 43 milhões pela outorga do saneamento, recurso que poderia ter sido aplicado em diversas áreas, o prefeito Breno Almeida (PP), reeleito em 2024, completa quase cinco anos sem inaugurar uma nova escola. O aumento da população estudantil, impulsionado pela expectativa de exploração de petróleo na região, apenas agravou a crise.

Pavimentação

Em meio a esse cenário, o Governo do Estado segue com frentes de pavimentação em ruas e avenidas estratégicas, como a Roberto Penafort e a Nair Guaracy, que ligam diversos bairros e facilitam o tráfego local. Os serviços incluem drenagem, base e asfaltamento, ampliando a durabilidade das vias e a segurança dos moradores.

O plano contempla mais de 18 mil metros de vias urbanas, abrangendo ruas como Joaquim Caetano da Silva, Getúlio Vargas, Presidente Kennedy e Veiga Cabral, entre outras. Ao todo, 17 vias receberão os serviços executados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).

Em Oiapoque, essa atuação estadual tem se tornado um alívio diante da situação caótica da gestão municipal.

“Eu estava sem trabalho há muito tempo. Quando disseram que o Governo ia contratar pessoas daqui de Oiapoque, não perdi tempo e fui me informar. Foi muito bom quando me chamaram para trabalhar e, ao mesmo tempo, ver nosso município sendo cuidado, com ruas recebendo asfalto novo e mais empregos. Isso tudo é ótimo”, afirmou Lucas Felipe, integrante da equipe que atua no recapeamento.

As obras fazem parte do programa Governo em Ação, que leva asfalto novo a todas as regiões do Amapá, com foco em melhorar a trafegabilidade, o escoamento do comércio local e a geração de renda.