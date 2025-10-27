Com rios secos e desabastecimento de água, Tartarugalzinho decreta emergência

A medida, anunciada nesta segunda-feira (27), busca garantir apoio estrutural e financeiro dos governos estadual e federal para enfrentar os impactos provocados pela estiagem.

Da REDAÇÃO

A seca dos rios e a queda no nível de abastecimento levaram a Prefeitura de Tartarugalzinho a decretar situação de emergência no município. A medida, anunciada nesta segunda-feira (27), busca garantir apoio estrutural e financeiro dos governos estadual e federal para enfrentar os impactos provocados pela estiagem, que tem comprometido o acesso à água potável e afetado diretamente a rotina das famílias.

Nos últimos meses, a falta de chuvas agravou o cenário de desabastecimento em diversas comunidades rurais e na sede do município. O fenômeno da estiagem, que vem se repetindo nos últimos anos, prejudica especialmente pescadores, agricultores familiares e produtores rurais, que dependem da água para consumo e produção.

Uma força-tarefa foi montada para coordenar as ações emergenciais, com participação da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Vigiágua. As equipes atuam para ampliar o fornecimento de água e garantir o monitoramento da qualidade do recurso distribuído à população.

Entre as medidas adotadas, estão a escavação de poços artesianos em parceria com a Codevasf, além do planejamento de novos pontos de captação para atender comunidades mais afetadas.