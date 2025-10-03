Com voto do União Brasil, oposição a Furlan garante reeleição de Dalua

Vereadora Luana Serrão (União), aliada do prefeito, seguiu orientação partidária e votou a favor

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá reelegeu, por 13 votos a zero, o vereador Pedro Dalua (União) como presidente do Legislativo, na manhã desta sexta-feira (3). A eleição, realizada de forma antecipada, consolida o principal adversário político do prefeito Antônio Furlan (MDB) no comando da Casa até 2028.

A bancada governista boicotou a votação e tenta na Justiça anular o pleito. A única exceção foi a vereadora Luana Serrão, também do União Brasil, que votou pela reeleição em obediência à determinação do partido.

Na semana passada, Luana e Dalua protagonizaram um episódio de tensão após a divulgação de uma gravação feita por ela durante conversa reservada com o presidente. No áudio, Dalua aparece oferecendo espaços políticos em troca de sua volta ao grupo de oposição. A vereadora tratou o episódio como tentativa de cooptação, mas a repercussão acabou esvaziada.

Durante a sessão desta sexta, Luana anunciou seu voto da tribuna e registrou que cumpria apenas a orientação partidária. Nos bastidores, ela enfrenta um processo interno de cassação por infidelidade.

Salvo decisão contrária da Justiça, Pedro Dalua permanece à frente do Legislativo até o fim da atual legislatura. A reeleição, que deveria ocorrer apenas no fim de 2026, foi antecipada em mais de um ano.

Veja como ficou a nova mesa:

Presidente – Pedro Dalua (União) reeleito

1ª vice – Luany Favacho (MDB)

2ª vice – Pastora Leia Pelaes (PDT)

1º secretário – Japão Baía (PDT) reeleito

2ª secretária Maraína Martins (Rede)