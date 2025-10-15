Começa a Chamada Escolar 2026 para a rede municipal de Macapá

O processo é voltado à Educação Infantil (creche e pré-escola), ao Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), da 1ª à 4ª fase.

Da REDAÇÃO

Está aberta a Chamada Escolar Unificada 2026, destinada a estudantes que buscam vagas na rede municipal de ensino. A iniciativa abrange escolas da zona urbana e rural, com objetivo de mapear a demanda de matrículas para o próximo ano letivo.

Diferente da matrícula, a Chamada Escolar funciona como um levantamento preliminar, permitindo que o município saiba quantas vagas precisarão ser ofertadas em 2026. O procedimento também serve para recensear os alunos que vão concluir, ainda este ano, o 2º período da Educação Infantil, o 5º ano do Ensino Fundamental e a 2ª e 4ª etapas da EJA, em escolas que não oferecem a fase subsequente. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação pode planejar o encaminhamento dos estudantes para novas unidades.

O cadastro pode ser feito on-line, NESTE LINK, ou presencialmente, em polos instalados em escolas municipais, voltados a pais e responsáveis que tenham dificuldade de acesso à internet. No caso das escolas da zona rural, o processo é realizado exclusivamente de forma presencial.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, CPF do estudante e do responsável, comprovante de residência, cartão do SUS, além de e-mail e número de telefone para contato.

A Chamada Escolar 2026 segue aberta até o dia 14 de novembro.