Concurso elege a melhor farinha do Amapá

'Farinha Sabá' venceu o júri técnico e a Asmopap levou o prêmio do voto popular na 1ª Competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá

Da REDAÇÃO

O Sebrae Amapá anunciou, no último sábado (4), os vencedores da 1ª Competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá, realizada durante a edição comemorativa da Feira de Produtos do Campo – 10 Anos, no estacionamento da instituição, em Macapá.

No júri técnico, o primeiro lugar ficou com a Farinha Sabá, seguida pela Pirirm Alimentos e pela Casa de Farinha do Waldir. Já no voto popular, a vencedora foi a Associação de Moradores e Produtores Agropecuários da Comunidade de Salamito do Pacuí (Asmopap), que recebeu 49,7% dos votos.

A disputa contou com oito participantes e avaliou critérios como manipulação, higiene e qualidade do produto. A votação popular ocorreu por meio de QR Code durante os dois dias da feira, que também celebrou a valorização dos produtores locais.

O evento foi promovido pelo Sebrae, em parceria com o Governo do Estado do Amapá e o governo federal.