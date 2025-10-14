Conheça o novo cartão postal de Belém, Porto Futuro

Por PEDRO PESSOA, de Belém
Por muito tempo, os guindastes da beira da baía Guajará ficaram em silêncio. As estruturas de ferro que um dia moveram a economia da borracha viraram testemunhas de um tempo que parecia ter parado. Mas, nesta semana, o tempo voltou a correr na orla de Belém. A cidade reencontrou o seu porto e com ele parte da sua própria história.
Foi inaugurado o Porto Futuro, um complexo de lazer, cultura e inovação que nasce colado à Estação das Docas, o velho porto de 1909 que há vinte e cinco anos, já havia sido transformado em um dos cartões-postais da capital. Agora, os sete armazéns que restavam ociosos ganharam vida nova. Onde antes o som era de correntes e embarques, hoje ecoa o clique das câmeras.
A história vem de longe. No início do século XX, quando o ciclo da borracha impulsionou o progresso, Belém quis um porto à altura do seu futuro. Vieram da Inglaterra as estruturas metálicas e dos Estados Unidos, os guindastes que hoje são relíquias. Eram símbolos de modernidade. Mas os ciclos mudam. O porto esvaziou, a cidade cresceu, e o rio seguiu seu rumo. Até que, em 2000, parte da área virou a Estação das Docas, devolvendo a orla à população. Faltava, porém, completar o quebra-cabeça.
Com a chegada da COP 30, esse pedaço esquecido da história finalmente foi reescrito. A União cedeu o espaço, o Governo do Pará e a Vale uniram forças, e o resultado é um conjunto de 50 mil metros quadrados que combina arquitetura original e tecnologia, tradição e futuro. O vermelho óxido dos armazéns antigos contrasta com os painéis de vidro.
O primeiro passo dessa caminhada está no Museu das Amazônias, um espaço que traduz o espírito do novo complexo. Logo na entrada, uma esfera com projeções da artista Roberta Carvalho mostra as múltiplas faces da floresta, a das águas, das cidades, dos povos, das lendas. No térreo, as fotografias de Sebastião Salgado revelam uma Amazônia de contrastes e resistências.
No andar de cima, a mostra “Ajurí”, palavra que em algumas línguas indígenas significa “mutirão”, propõe um encontro entre arte e sensações. o visitante pisa em fibras de coco, sente o cheiro da terra úmida e descobre, entre luzes e sons, a cobra grande, o mito que protege os rios. Além de outras obras de artistas da região.
O passeio segue pelo Armazém da Gastronomia, onde o aroma de tucupi, jambu e castanha se mistura ao barulho de panelas e conversas. São 15 empreendimentos locais que contam, em sabores, a história da Amazonia.
Mais adiante, o Parque da Bioeconomia conecta tradição e ciência. Lá, ideias nascem como sementes. há laboratórios, coworkings, incubadoras e um balcão único que ajuda empreendedores a transformar a biodiversidade da floresta em oportunidades sustentáveis.
E fechando o circuito, um hotel ainda em construção deve receber, em breve, visitantes de todo o mundo, especialmente os que virão para a COP 30, quando Belém será palco global de discussões sobre o clima e o futuro do planeta. O Porto Futuro custou R$ 300 milhões, com parte dos recursos da iniciativa privada.