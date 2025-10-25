Corrida da Equatorial arrecada mais de 1,6 mil itens de higiene para instituições do Amapá

Primeira edição do evento, na semana passada, reuniu mais de 1.500 participantes e reforçou o compromisso do Grupo Equatorial com o bem-estar social e a promoção da saúde

A energia que iluminou as ruas de Macapá na noite de 17 de outubro foi muito além da esportiva. A primeira edição da Corrida Equatorial transformou o espírito competitivo em solidariedade: mais de 1.600 itens de higiene pessoal e limpeza foram arrecadados durante a retirada dos kits, em um gesto voluntário de apoio a quem mais precisa. O resultado da campanha de donativos foi anunciado neste sábado (25).

Os donativos serão entregues a três instituições amapaenses que atuam na assistência social: Associação Amapaense dos Renais (AAMAR), Abrigo dos Idosos de Santana – Casa Padre Luigi Brusadelli e Lar Betânia, entidades que acolhem dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A corrida integrou a programação especial do Dia do Eletricista, reunindo colaboradores do Grupo Equatorial, atletas e comunidade. Cerca de 1,5 mil pessoas participaram do evento, que uniu esporte, saúde e confraternização em percursos de 5 e 10 quilômetros.

Além da competição, os corredores contaram com um espaço de recuperação chamado “Recarregar”, equipado com poltronas, cadeiras e macas para massagem, garantindo conforto após o esforço físico. Ao final da prova, todos receberam um kit lanche com fruta, suco e barra de cereal — um gesto simples, mas simbólico, de cuidado e incentivo ao bem-estar.

O encerramento ficou por conta do cantor Tom Nanini, que animou o público com um repertório repleto de sucessos da música brasileira, transformando a chegada dos corredores em uma grande celebração.

“A corrida foi um sucesso! A iniciativa de arrecadar itens de higiene e limpeza de forma voluntária por parte dos corredores é extremamente importante, porque vai proporcionar mais qualidade de vida a pessoas que precisam. A responsabilidade social faz parte das nossas ações e está presente em diversas iniciativas do Grupo Equatorial”, destacou o presidente do Grupo Equatorial no Amapá, Augusto Dantas.