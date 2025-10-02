Crianças distribuem cartas na rua pedindo apoio para estudar, comer e vestir

Sem esperar por Papai Noel, crianças expõem em bilhetes simples a dura realidade da vida na Passarela Meridiana, bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A pouco mais de três meses do Natal, o espírito de solidariedade já se manifesta de forma comovente no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Quatro crianças, moradoras de uma área de ressaca na Passarela Meridiana do Norte, próximo ao Baratão da Construção, decidiram não esperar pelo Papai Noel. Munidas de papel e caneta, saíram às ruas para entregar cartinhas com pedidos que tocam a alma.

Longe dos desejos por brinquedos modernos, as cartas revelam a realidade dura de quem sonha com o básico: comida na mesa, roupas para vestir e a chance de estudar com dignidade.

Pedidos emocionantes

A iniciativa nasceu da inspiração de duas crianças vizinhas de Joina Caetano Oliveira, dona de casa de 29 anos, mãe de Mikaela (cinco meses) e Manuela (quatro anos).

“A gente quer ganhar as coisas pras crianças, porque não temos muitas condições. Eles são bem humildes”, disse Joina.

Entre os sonhadores está Kaleb Silva, de 11 anos, aluno do 3º ano do ensino fundamental na Escola Estadual São Francisco das Chagas. Seu pedido simples carrega o peso da necessidade:

“Esse ano quero ganhar uma bicicleta, mesmo que usada, pra ir pra escola. E também roupas, calçados e uma cesta básica pra minha mãe.”

No caso dele, a bicicleta não é só um presente, mas um meio de transporte para garantir presença nas aulas. Já a cesta básica reforça a prioridade da família: a segurança alimentar.

Outro depoimento marcante é o de Jaice Vitória Caetano de Sena, de 8 anos, cuja maturidade impressiona:

“Quero ganhar calçados, material escolar, bicicleta. Eu não tenho vergonha de pedir, só quero coisas pra ter um futuro melhor. Não nos julguem. Quem puder nos ajude de coração, seremos gratos.”

Como ajudar

Quem puder contribuir com cestas básicas, roupas, calçados, material escolar ou até mesmo uma bicicleta usada que leve Kaleb e Jaice à escola, pode entrar em contato diretamente com as famílias.

Telefone para doações: (96) 9 9197-5297