Demolição de casa vizinha ameaça o último prédio do século 19 em Macapá

Prédio do Museu Joaquim Caetano da Silva tem sido abalado por tremores da obra que usa até uma escavadeira, relatam funcionários

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA

O Museu Joaquim Caetano, localizado no centro de Macapá, enfrenta uma situação alarmante. Uma obra de demolição de uma casa vizinha está provocando tremores nas paredes do prédio histórico, causando apreensão entre servidores e visitantes. O museu, que é o último prédio do século XIX que abrigava a antiga Intendência Municipal de Macapá, é considerado um dos principais símbolos culturais e históricos da capital amapaense.

O prédio que hoje abriga o Museu Joaquim Caetano foi construído para sediar a Intendência de Macapá. Desde então, passou por diferentes utilizações até que, na década de 1970, foi transformado oficialmente em museu.

Com um acervo rico e diverso, o museu guarda peças e documentos que narram a trajetória de Macapá e do Amapá, desde o período colonial até os dias atuais. Estão incluídos no acervo objetos pessoais do primeiro governador do Amapá, Janary Nunes.

O impacto da obra no museu

A demolição da casa ao lado do museu tem causado fortes abalos estruturais, perceptíveis nas paredes e no piso do prédio histórico. A situação preocupa funcionários e frequentadores, que temem danos irreversíveis ao patrimônio.

“Estamos muito preocupados com a situação”, afirma um servidor do museu.

“O prédio é antigo e qualquer abalo pode causar danos irreversíveis. Além disso, os turistas estão começando a se afastar, o que é um prejuízo para a economia local”.

Até um trator está sendo utilizado. Não há placas no local com informações sobre os responsáveis pela obra ou autorizações para demolição.

“Diante dessa situação, é urgente que as autoridades tomem medidas para garantir a preservação do Museu Joaquim Caetano e de seu acervo. É fundamental que a obra seja paralisada e que sejam realizados estudos e avaliações para garantir a integridade do prédio histórico”, diz uma servidora.

O movimento em defesa do prédio ganha força com o apoio de moradores e admiradores da história local.

“Nós precisamos da ajuda de todos para preservar esse pedaço da nossa história”, conclui.