Deputada pede à Sejusp reforço policial e mais operações no interior do Amapá

A deputada estadual Liliane Abreu (União) reuniu-se, nesta segunda-feira (6), com o novo secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, delegado Cézar Vieira, para tratar de medidas voltadas ao fortalecimento da segurança no interior do estado. Durante o encontro, a parlamentar solicitou o aumento do efetivo policial e destacou a necessidade de ações integradas de inteligência e policiamento fora da capital.

Liliane alertou que a violência já não se restringe aos grandes centros e vem afetando comunidades rurais e ribeirinhas.

“O crime já estendeu seus tentáculos para o interior. A segurança pública precisa acompanhar essa realidade e garantir presença efetiva do Estado onde ele ainda é mais frágil”, afirmou.

A deputada também se colocou à disposição para colaborar na tramitação de projetos e liberação de recursos que reforcem a estrutura das forças de segurança.

O secretário César agradeceu a visita institucional e sinalizou abertura ao diálogo permanente com o Legislativo, destacando a importância da parceria entre os poderes para garantir mais segurança à população amapaense.