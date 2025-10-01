Desempregada, mãe faz rifa para construir mausoléu para filho vítima de doença rara

Jaqueline Lima iniciou uma campanha para honrar a memória de seu filho, Heitor, que faleceu em Macapá há poucos dias de completar 6 anos.

Por RODRIGO DIAS

A dor da perda é um fardo imenso, mas a força de uma mãe pode transformá-lo em solidariedade. É com essa resiliência que Jaqueline Lima, de 28 anos, desempregada, iniciou uma campanha para honrar a memória de seu filho, Heitor, que faleceu no dia 5 de janeiro de 2025, poucos dias antes de completar 6 anos.

Heitor foi um pequeno guerreiro. Desde o ventre, enfrentava a rara e grave Síndrome Prune-Belly, que compromete principalmente os rins e causa a ausência de músculos na parede abdominal.

A doença marcou sua vida com seis cirurgias e a rotina de cuidados intensos, como o uso contínuo de uma sonda vesical. Em 2019, o portal SelesNafes.com já havia noticiado a luta da família em busca de tratamento.

Após sua partida, o menino foi sepultado no Cemitério São Francisco de Assis, no bairro Amazonas, zona norte de Macapá. Mas, para Jaqueline, o luto ainda pede um consolo: construir um mausoléu digno para o filho.

O espaço de homenagem está orçado em cerca de R$ 3,5 mil. Sem condições financeiras, a mãe encontrou na solidariedade uma saída e lançou uma rifa beneficente.

“Ver a sepultura dele do jeito que está entristece muito o meu coração. Preciso desse acalanto para ficar mais em paz”, desabafa.

O objetivo, segundo ela, é erguer um local onde possa guardar com carinho as lembranças da luta e do amor que viveu com Heitor.

“Estou organizando esta rifa com muito amor e esperança. Conto com a colaboração de todos”, reforça Jaqueline.

Como ajudar

Cada número da rifa representa mais do que a chance de ganhar um prêmio: é um tijolo na construção desse gesto final de amor de uma mãe por seu filho.

– Valor da rifa: R$ 10,00

– Contato/Pix: (96) 98420-3272 (Jaqueline Lima)

“Qualquer ajuda é bem-vinda, seja comprando um número, compartilhando a história ou contribuindo da forma que puder”, finaliza a mãe.