Detento com tornozeleira é preso após jogar drogas pela janela de apartamento

Por OLHO DE BOTO
Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso após jogar porções de maconha e cocaína pela janela de um apartamento do conjunto habitacional Macapaba. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), após denúncia repassada aos policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA).
Ao avistar os agentes se aproximando, Alexandre Marciel de Almeida, de 30 anos, teria entrado em um quarto e, de lá, arremessado a droga.
“Nosso pessoal estava fazendo o cerco pelo lado de fora do Macapaba e conseguiu apreender o material e prender o indivíduo em flagrante dentro de um quarto”, relatou o capitão Bryan Fonseca.
Segundo a polícia, o acusado está em liberdade condicional, respondendo por roubo, e agora foi apresentado no Ciosp do Pacoval, onde foi autuado por posse de drogas.