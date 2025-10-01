Dupla pede para encher pneu de bicicleta e mata borracheiro a tiros

Crime ocorreu na borracharia da vítima, localizada no bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá.

Um borracheiro foi assassinado a tiros em uma aparente emboscada, na tarde desta quarta-feira (1º), em Macapá.

O crime ocorreu por volta das 15h35, no canal da Avenida Pedro de Oliveira Gomes. A vítima, identificada como Eldinei da Costa Gonçalves, de 44 anos, conhecido como “Estrelinha”, morreu ainda no local após ser atingida por vários disparos.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram de bicicleta fingindo ser clientes, pediram para encher o pneu e, no momento em que o borracheiro se distraiu com o serviço, um deles sacou a arma e efetuou os disparos à queima-roupa.

A execução aconteceu diante da filha da vítima, uma mulher adulta, que estava no pátio da residência onde funciona a borracharia. Ela presenciou todo o ataque e, minutos depois, vídeos do desespero ao lado do corpo do pai começaram a circular nas redes sociais.

Os criminosos fugiram sem ser reconhecidos. Peritos da Polícia Científica recolheram cápsulas de pistola calibre .40 e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o tenente Abimael, do 1º Batalhão da PM, a vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos — dois no tórax e três na cabeça.

“A filha da vítima nos informou que o pai ainda entrou em casa. Quando voltou, os marginais já estavam com arma em punho e disparando. Ela ainda diz que houve a tentativa de tomar a arma, mas, infelizmente, ele caiu ao chão e os indivíduos concluíram o que vieram fazer”, relatou o oficial.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com a hipótese de acerto de contas. A polícia informou que Eldinei tinha antecedentes por tentativa de homicídio contra um adolescente, o que pode ter motivado o ataque — porém, essa é apenas uma linha de investigação até agora.