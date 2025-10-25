Em comunidade disputada por FTA e CV criminoso troca tiros com a Rotam

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso conhecido por aterrorizar moradores da zona norte de Macapá foi morto na manhã deste sábado (25) após trocar tiros com uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Bope, durante uma operação de combate ao crime organizado no bairro São Lázaro.

A ação ocorreu na chamada Ponte da Preta, área dominada por facções e cenário de disputas violentas entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e da Família Terror do Amapá (FTA). Segundo a polícia, os militares foram recebidos a tiros enquanto patrulhavam o local e reagiram à agressão.

Ao fim do confronto, foi confirmada a morte de Eliel Gomes Duarte, de 28 anos, conhecido como “Risadinha”, associado ao CV. Ele chegou a ser socorrido, mas o óbito foi constatado pela equipe médica ainda no local.

De acordo com o Bope, Risadinha tinha passagens por roubo e tráfico de drogas, além de ser investigado por execuções e ataques a residências durante confrontos entre as duas facções rivais.

Recentemente, ele também foi apontado como um dos suspeitos de participar de um tiroteio que deixou quatro pessoas feridas no próprio bairro São Lázaro.

Com o criminoso, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, contendo seis munições — três deflagradas e três intactas.

O caso foi apresentado ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos de praxe.