Em Macapá, paisagens do passado ‘voltam à vida” nas telas de Wagner Ribeiro

O 'Amapá antigo' volta a existir e em cores nas telas do artista plástico amapaense

Todos os dias, quando o sol toca o rio Amazonas, Wagner Ribeiro já está à frente de seu refúgio criativo: a Galeria Samaúma, na orla de Macapá. O espaço, que é ao mesmo tempo ateliê e exposição, pulsa como um coração amazônico — onde a arte respira, a memória floresce e o tempo parece se dobrar diante das cores. Nas telas de Wagner, o ‘Amapá antigo’ ganha nova vida. Barcos, ruas, rostos e paisagens esquecidas voltam a existir em pinceladas que misturam emoção e lembrança. Contatos: 96 984275965