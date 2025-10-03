Em menos de 24h, vendedor de mingau furtado ganha ingredientes, panelões e até uma casa

O carinho e a solidariedade da comunidade devolveu dignidade e alegria a um trabalhador de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Em uma virada emocionante, a história de Seu Valdemar Nazário da Silva, vendedor de mingau de 61 anos que teve o panelão e o sustento furtados enquanto cochilava, transformou-se em um poderoso testemunho da força da solidariedade. Em menos de 24 horas, o desespero deu lugar à alegria, culminando não apenas em doações de utensílios e alimentos, mas também na entrega de uma casa nova.

O sorriso que antes era apagado pela tristeza de ver quase 30 anos de trabalho interrompidos, nesta sexta-feira (3) estava “de orelha a orelha”. Morador de uma casa de barro no bairro Parque Aeroportuário, em Macapá, onde vivia sozinho e tinha apenas água na geladeira, Seu Valdemar agora comemora alimento, teto e um coração cheio de gratidão.

Do furto à riqueza de afeto

Na quarta-feira (1º), exausto após noites seguidas preparando o mingau, ele cochilou no Centro da capital. Ao acordar, sua ferramenta principal — uma panela de 45 litros com cerca de R$ 400 em mingau pronto — havia desaparecido. O prejuízo, estimado em R$ 800 entre material e produto, paralisou completamente seu trabalho.

A reportagem sobre o furto desencadeou uma mobilização impressionante. Pessoas sensibilizadas enviaram doações via PIX e entregaram insumos para que o vendedor recomeçasse.

Com orgulho, ele mostrou as conquistas do dia: três panelas grandes, conchas, pacotes de milho, leite em pó, leite condensado e outros materiais. Graças às transferências bancárias, o recomeço está garantido.

“Eu fico muito feliz, pela gentileza e pela sensibilidade do povo que se mobilizou por mim. Só tenho a pedir a Deus que triplique a vitória de cada uma dessas pessoas que me ajudaram a recomeçar”, disse o trabalhador, emocionado.

Um presente inesperado

A notícia mais surpreendente veio em forma de teto e dignidade. Um jovem internauta, sensibilizado com a história e que conhece Seu Valdemar desde criança, doou uma casa de alvenaria no bairro Ilha Mirim, próximo à atual residência.

O novo lar é lajotado e conta com condições que ele nunca teve, como cozinha e banheiro.

“Esta será a minha nova moradia, uma dádiva. Vou me organizar para mobiliar e honrar quem me ajudou. Sou grato a cada pessoa que me fez vencer esse momento”, celebrou.

Em breve, Seu Valdemar se mudará e poderá, finalmente, organizar sua “casinha” e viver em paz para continuar trabalhando. Sua história mostra que, mesmo diante da adversidade, a bondade e a generosidade humanas são capazes de transformar vidas. O mal de um furto foi apagado pela bênção de centenas de corações.

Quem quiser ajudar Seu Valdemar pode entrar em contato pelo telefone (96) 98112-8486 (ligação e WhatsApp).