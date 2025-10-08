Em menos de uma semana, 2 filhos são presos por ameaçar as mães

Delegacia da Mulher reforça que descumprimentos de medidas protetivas têm aumentado entre filhos e ex-companheiros das vítimas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Pela segunda vez em uma semana, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher prenderam um filho adulto descumprindo medida protetiva emitida em favor da mãe. Desta vez, o caso ocorreu no bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A prisão em flagrante ocorreu ontem (7). O acusado de 39 anos colecionava boletins de ocorrência registrados pela própria mãe, de 66 anos, desde 2023. Ela conseguiu na Justiça uma medida protetiva de urgência solicitada pela delegada Marina Guimarães.

Ontem, a mãe informou à Justiça o descumprimento recorrente da medida e foi encaminhada para a delegacia. Agentes prenderam o acusado dentro da residência dela e o encaminharam para a audiência de custódia.

No início da semana, agentes da Delegacia da Mulher prenderam em Santana, a 17 km de Macapá, um filho de 27 anos também acusado de descumprir medida protetiva expedida em favor da mãe por ameaça.

A delegada Marina Guimarães explicou ao Portal SN que casos semelhantes de descumprimento de medidas protetivas têm envolvido filhos adultos e ex-companheiros.

No caso dos ex-companheiros, o motivo geralmente são os ciúmes e o inconformismo com o término do relacionamento, além de tentativas de intimidar a vítima.

“Já nos casos de filhos, verifica-se o consumo de drogas e álcool, além de existirem outros motivos relacionados a questões financeiras”, explica, acrescentando que a delegacia continuará atuando para que medidas protetivas sejam cumpridas.