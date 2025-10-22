Em seu aniversário, ladrão rouba charque e mortadela 24h após deixar Iapen

Segundo a polícia, criminoso tem em sua ficha mais de 30 B.O’s por delitos patrimoniais.

Por RODRIGO DIAS

O dia 22 de outubro, que deveria ser de celebração, transformou-se em mais um registro policial para um homem em Ferreira Gomes. Ele foi preso em flagrante no dia de seu aniversário por assaltar um pequeno comerciante no Bairro da Montanha.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, o assaltante havia sido posto em liberdade há menos de 24 horas, e a prisão desta quarta-feira é apenas a mais recente em um histórico que soma mais de 30 boletins de ocorrência por crimes patrimoniais.

Ainda de acordo com o delegado, o crime ocorreu ontem (21) no estabelecimento da vítima, onde o autor, portando um terçado, ameaçou e usou de grave violência na tentativa de roubo.

“Ele adentrou o local e tentou subtrair o dinheiro do caixa, que, por sorte, estava vazio,” relatou o Delegado.

Frustrado pela falta de dinheiro, o criminoso mudou o alvo e fugiu levando produtos alimentícios, entre eles, um fardo de charque e outro de mortadela.

A reincidência imediata chamou a atenção das autoridades. Pela manhã, antes do assalto, ele chegou a comparecer à delegacia para registrar a perda de um documento, momento em que teria manifestado o desejo de “mudar de vida.” A promessa, contudo, durou poucas horas.

A ação imediata e conjunta das Polícias Civil e Militar de Ferreira Gomes resultou na rápida localização e prisão em flagrante do autor. Durante as diligências, as forças de segurança também conseguiram identificar e prender o comparsa, que era responsável por dar o apoio logístico para a execução do roubo.

A dupla foi conduzida à delegacia, onde foram tomadas todas as providências legais. Eles permanecem à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

O “presente” de aniversário do assaltante reincidente será a volta à cadeia.