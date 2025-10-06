Empresas falam sobre polêmica de banheiros químicos em Porto Grande

Portal SN apurou que equipamentos sanitários abandonados não foram contratados no Festival do Abacaxi

Por SELES NAFES

Os responsáveis pela montagem da estrutura do Festival do Abacaxi, realizado em Porto Grande (105 km de Macapá) no último fim de semana, informaram ao Portal SN que os banheiros químicos filmados nesta segunda-feira (6) por comerciantes do entorno do balneário seriam remanescentes do réveillon e pertecem a outra empresa. O verdadeiro proprietário também se posicionou e falou sobre o suposto funcionário filmado por comerciantes descartando dejetos na beira do rio Araguari, no balneário central de Porto Grande.

Os sete banheiros alvos de reclamações de comerciantes não fazem parte da estrutura montada para o evento do fim de semana, que teve 38 sanitários próprios para a festa, cuja estrutura estava sendo desmontada nesta segunda-feira. Os equipamentos foram higienizados adequadamente e transportados para Macapá.

“Os banheiros (filmados) foram abandonados no réveillon. Foram limpos de uma forma irregular, que não é o padrão. Temos engenheiro químico, o despacho (dos rejeitos) é feito na CSA e nossos funcionários têm insalubridade”, citou um representante da empresa contratada pela prefeitura para o Festival do Abacaxi.

Empresa dos banheiros ‘abandonados’

O Portal SN entrou em contato com a outra empresa que seria proprietária dos sanitários deixados no local, com sede em Tartarugalzinho. Segundo o representante, os banheiros não foram abandonados.

“Fomos recolher os banheiros, mas já estava interditado para o festival. Não pudemos entrar”, alegou o representante.

Ele disse não recordar desde quando os banheiros da empresa estão no balneário de Porto Grande, mas afirmou desconhecer a pessoa que foi filmada removendo dejetos dos equipamentos — ação que pode configurar crime ambiental.

“Não é meu funcionário. Isso é crime ambientel”, assegurou.

Após a publicação da reportagem, os sete banheiros foram recolhidos do local. O prefeito Elielson informou ao Portal SN que vai notificar a empresa que estava com os banheiros abandonados.