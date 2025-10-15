Equatorial confirma que parte de Macapá sentiu apagão; 15 dos 16 municípios escaparam

50 mil residências ficaram sem energia por menos de uma hora, segundo a concessionária

Por SELES NAFES

Enquanto 20 estados brasileiros de todas as regiões enfrentaram a madrugada de terça-feira (15) no escuro, o Amapá quase passou ileso pelo apagão nacional. De acordo com dados oficiais divulgados pela Equatorial, 15 dos 16 municípios do estado não foram atingidos pela falha no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Apenas parte de Macapá registrou interrupção no fornecimento de energia. De 195 mil imóveis, cerca de 50 mil ficaram sem luz por menos de uma hora, a maioria na zona sul.

Segundo a CEA Equatorial, a interrupção ocorreu por volta das 00h32, após o acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), um mecanismo de proteção do SIN coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

“O desligamento afetou parte do sistema elétrico que atende os clientes do Amapá, mas o restabelecimento começou às 01h18, logo após autorização do ONS. Todos os consumidores atingidos já tiveram o fornecimento normalizado”, informou a concessionária.

O apagão atingiu consumidores de todas as regiões do país, incluindo capitais como São Paulo, Recife, Fortaleza e Porto Alegre. No Amapá, o sistema elétrico se manteve estável na maior parte do território, reforçando a integração recente da rede local ao sistema nacional e a eficiência dos mecanismos automáticos de proteção.