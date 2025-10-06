Equatorial orienta clientes sobre como identificar funcionários em visitas domiciliares

Companhia reforça cuidados de segurança e lembra que leituristas e agentes de negociação nunca recebem dinheiro em espécie

O Grupo Equatorial no Amapá está reforçando orientações à população para garantir segurança durante atendimentos realizados em residências por seus colaboradores. A iniciativa busca prevenir situações de risco e assegurar que os clientes reconheçam corretamente os profissionais que atuam em campo.

Atualmente, cerca de 200 leituristas e agentes de cobrança ou negociação percorrem diariamente bairros de todo o estado, ligados às empresas CEA Equatorial e Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA). Esses trabalhadores desempenham funções essenciais: os leituristas fazem a coleta dos dados de consumo de energia e água para gerar as faturas, enquanto os agentes de negociação oferecem alternativas de parcelamento para clientes com contas em atraso.

Como identificar os profissionais

De acordo com a companhia, todos os colaboradores utilizam:

Uniforme oficial e equipamentos de proteção individual (EPI) com logomarca da empresa;

Crachá de identificação com foto, matrícula e QR Code , que pode ser escaneado pelo cliente para checagem imediata no site oficial;

Veículos identificados com adesivos institucionais, quando necessários ao serviço.

Atenção às cobranças

A Equatorial alerta ainda que os agentes não estão autorizados a receber dinheiro em espécie. Qualquer pagamento em campo deve ocorrer por meio de maquineta de cartão (crédito ou débito), boleto eletrônico ou PIX gerado na própria maquineta.

Com essas medidas, a concessionária busca reforçar a transparência no atendimento e a confiança dos clientes, assegurando que os serviços de energia e saneamento sejam prestados com segurança e responsabilidade em todo o Amapá.