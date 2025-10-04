“Era uma academia, agora é escola”: pais reclamam de calor em escola municipal improvisada

Alunos que sofrem são da Escola Municipal Sandra Lobato na Ilha Mirim, zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Escola Municipal Sandra Lobato, situada na Ilha Mirim, zona norte de Macapá, tornou-se palco de crescente insatisfação entre os pais de alunos. Pelo segundo dia consecutivo, algumas turmas estão sem aulas devido à quebra da central de ar de uma das salas, o que tornou o ambiente impraticável para o aprendizado.

A situação se agrava com a revelação de que um novo prédio para a escola está pronto há mais de dois meses, mas segue sem inauguração e sem previsão de entrega — fato que tem gerado revolta e sensação de abandono na comunidade.

A mãe de aluno Monique Vilanir não poupou críticas:

“É inaceitável que nossos filhos percam dias de aula por um problema de climatização, enquanto um prédio novo e adequado está ali, parado. O prédio onde eles estão não tem circulação de ar. Era uma academia e foi adaptada. A central de ar não funciona. Eles estão com dificuldades lá e não querem entregar o prédio novo”, desabafou.

O local que atualmente serve de sede para a Escola Sandra Lobato era, de fato, uma academia de musculação, adaptada às pressas para receber alunos e professores. Pais relatam que as condições são precárias e não oferecem o mínimo de conforto e segurança necessários a um ambiente escolar.

A falta de ventilação e o sistema de climatização inoperante, somados ao calor intenso de Macapá, tornam a permanência em sala quase impossível, como relata Vanuza Vaz:

“Nós precisamos desse novo prédio. Nossos filhos estão sofrendo muito. Estamos há quase uma semana sem aula porque as centrais não estão funcionando. Precisamos de uma resposta, prefeito.”

Diante do cenário, a comunidade escolar cobra uma ação imediata da Prefeitura de Macapá. A promessa de um novo espaço, que deveria solucionar os problemas estruturais e garantir um ambiente digno de aprendizado, transformou-se em mais um motivo de frustração.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Macapá (Semed) informou que deve se pronunciar sobre o caso.