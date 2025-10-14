Esposa de detento usava drone para lançar drogas no Iapen, diz polícia

Equipamento avaliado em de mais de R$ 20 mil foi apreendido junto com crack, maconha e cocaína em operação da Denarc.

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante sob a suspeita de traficar drogas e usar um drone para enviar entorpecentes ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Segundo a Polícia Civil, ela atuava em parceria com o marido, que cumpre pena no presídio pelo mesmo crime.

As investigações apontam que a suspeita era responsável pela venda, distribuição e armazenamento de drogas no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), após monitoramento que identificou a movimentação do casal.

Durante a operação, os agentes apreenderam porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro fracionado, balança de precisão e um drone avaliado em mais de R$ 23 mil, equipamento que, segundo a polícia, era usado para fazer “entregas” de drogas nas dependências do Iapen.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, da DENARC, o material apreendido comprova que a mulher mantinha ligação direta com a rede de abastecimento de entorpecentes destinada ao sistema prisional.

A suspeita foi encaminhada à audiência de custódia. O nome dela não foi divulgado pelas autoridades. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo número (96) 98141-4161, com garantia de sigilo absoluto ao denunciante.