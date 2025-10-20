Estado moderniza rede pública com 15 mil notebooks e Wi-Fi em 340 escolas

Os equipamentos chegaram ao estado, em Macapá, nesta segunda-feira (20) e serão distribuídos durante as próximas semanas.

A rede pública de ensino do Amapá deu um passo importante para modernização da educação com a compra de 15 mil notebooks e a instalação de redes Wi-Fi em 340 escolas estaduais, segundo o executivo divulgou nesta segunda-feira (20). O investimento é de R$ 29 milhões.

Os equipamentos chegaram ao estado nesta segunda e fazem parte de uma ação que busca integrar tecnologia ao cotidiano escolar, oferecendo suporte direto às práticas pedagógicas e aos projetos desenvolvidos nas unidades de ensino.

A iniciativa é gerenciada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e utiliza recursos do programa federal “Escolas Conectadas”, que financia planos de dados, conexões fixas e dispositivos eletrônicos para estudantes e professores. A proposta é garantir que a rede pública estadual avance na digitalização do ensino e na criação de ambientes mais interativos e inclusivos.

Com o acesso à internet e o uso dos novos dispositivos, alunos e professores poderão explorar ferramentas digitais que auxiliem o aprendizado. Além dos notebooks, será possível utilizar smartphones pessoais para atividades em sala de aula, sempre com orientação e supervisão dos educadores.

As entregas dos notebooks e a instalação das redes de internet serão realizadas gradualmente nos próximos meses, com o objetivo de que todas as escolas estejam totalmente conectadas até o fim do ciclo de implantação.