Faculdade Integrado de Macapá oferece 6 bolsas completas em Medicina

Estudantes de renda familiar limitada, das comunidades indígenas e quilombolas do Amapá terão pontuações extras para obter o benefício; candidatos podem usar as notas do Enem; economia pode chegar a R$ 800 mil

Da REDAÇÃO

A Faculdade Integrado de Macapá está com o edital aberto para o processo seletivo que vai ofertar 6 bolsas de estudos completas para o curso de Medicina. Os descontos são de 100% do valor das mensalidades e valem durante todo o período da graduação, que é de seis anos.

Quem conquistar um desses subsídios poderá economizar cerca de R$ 800 mil ao término dos estudos e não precisará devolver nenhum valor à instituição de ensino superior depois de formado. Para manter o benefício é fundamental ter bom rendimento e não reprovar.

As inscrições para concorrer às 6 bolsas de estudos devem ser feitas exclusivamente pelo site https://medicinamacapa. grupointegrado.br até o dia 19 de janeiro de 2026.

Requisitos

Poderão participar deste processo seletivo somente os candidatos que atendam todos os requisitos descritos no edital, tais como não ser portador de diploma de curso superior, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral em escola privada e não ter vínculo com a instituição de ensino superior.

A renda familiar per capita também não poderá exceder o valor de até um salário mínimo e meio. A seleção será baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e podem ser utilizados os resultados das edições de 2023, 2024 ou 2025.

Prioridade aos amapaenses

Candidatos que comprovem residência e conclusão do ensino médio no estado do Amapá terão 30 pontos extras. Estudantes das comunidades indígenas e quilombolas do estado do Amapá também recebem bonificação de 10 pontos cada. Os acréscimos poderão ser cumulativos, caso o pretendente se enquadre nos critérios simultaneamente e comprove a condição por meio de documentação oficial.

“Queremos dar a oportunidade para que mais amapaenses de diferentes contextos sociais possam fazer o curso de Medicina de maneira gratuita e com elevada qualidade. Isso faz parte do nosso propósito, do compromisso da instituição de ensino superior e do Grupo Integrado em ajudar e apoiar no desenvolvimento da região; tanto por meio da educação, quanto por meio da melhoria da saúde”, explica o diretor interino da Faculdade Integrado de Macapá, Rafael Zampar.

“Este processo seletivo foi cuidadosamente estruturado para ser transparente e inclusivo. Os critérios são fundamentais para assegurar que as bolsas de estudos cheguem a quem realmente precisa”, fala Alan Fonseca, CFO do Grupo Integrado.

Lista dos aprovados

No dia 22 de janeiro de 2026 será divulgada uma lista dos pré-classificados, que deverão enviar os documentos comprobatórios. No período de 26 a 30 de janeiro, a Comissão de Seleção de Bolsas realizará entrevistas agendadas, por meio do Google Meet, com os pré-classificados e vai averiguar todos os critérios de elegibilidade.

O edital com os nomes dos aprovados sai em 6 de fevereiro e as aulas começam em 9 de fevereiro de 2026.

Valorização dos talentos locais

“Esse processo seletivo ajuda a reduzir desigualdades educacionais, valoriza talentos locais e mantém a capacidade produtiva no estado. Nossa missão é formar médicos competentes e comprometidos com a realidade do Amapá. Assim, contribuímos para melhorar os indicadores de saúde e promover a atenção primária de maneira mais eficiente”, conta Thiago Afonso Carvalho Celestino Teixeira, doutor em Urologia e coordenador do curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá.

“Com todos os recursos que oferecemos, o apoio de professores e tutores especialistas em suas áreas de atuação e as oportunidades de vivenciar a realidade médica desde os primeiros meses, o estudante de Medicina de Macapá vai aprender fazendo. Por isso, temos uma formação diferenciada, ética, ampla e reconhecida entre as melhores do Brasil”, complementa Rafael Zampar.

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.

As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.

A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.

A instituição faz parte do Grupo Integrado – companhia paranaense que tem 39 anos de tradição educacional, nota máxima (5) na avaliação do MEC, 12 turmas de Medicina em andamento e já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento.

Serviço

O que: Edital aberto para o processo seletivo que vai ofertar 6 bolsas de estudos completas para o curso de Medicina. Ao término da graduação, a economia pode chegar a cerca de R$ 800 mil

Quem pode concorrer: Somente os candidatos que atendam todos os requisitos descritos no edital

Quando e onde se inscrever: As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://medicinamacapa. grupointegrado.br até o dia 19 de janeiro de 2026

Resultados: A lista dos pré-classificados será divulgada no dia 22 de janeiro pelo site https://medicinamacapa. grupointegrado.br Entre 26 a 30 de janeiro haverá entrevistas agendadas, por meio do Google Meet, com os pré-classificados e averiguação de todos os critérios de elegibilidade. O edital com os nomes dos aprovados sai em 6 de fevereiro e as aulas começam em 9 de fevereiro de 2026

Informações: tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996