Faculdade Integrado de Macapá oferece 6 bolsas completas em Medicina

A Faculdade Integrado de Macapá está com o edital aberto para o processo seletivo que vai ofertar 6 bolsas de estudos completas para o curso de Medicina. Os descontos são de 100% do valor das mensalidades e valem durante todo o período da graduação, que é de seis anos.
Quem conquistar um desses subsídios poderá economizar cerca de R$ 800 mil ao término dos estudos e não precisará devolver nenhum valor à instituição de ensino superior depois de formado. Para manter o benefício é fundamental ter bom rendimento e não reprovar.
As inscrições para concorrer às 6 bolsas de estudos devem ser feitas exclusivamente pelo site https://medicinamacapa.
Requisitos
Poderão participar deste processo seletivo somente os candidatos que atendam todos os requisitos descritos no edital, tais como não ser portador de diploma de curso superior, ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral em escola privada e não ter vínculo com a instituição de ensino superior.
A renda familiar per capita também não poderá exceder o valor de até um salário mínimo e meio. A seleção será baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e podem ser utilizados os resultados das edições de 2023, 2024 ou 2025.
Prioridade aos amapaenses
Candidatos que comprovem residência e conclusão do ensino médio no estado do Amapá terão 30 pontos extras. Estudantes das comunidades indígenas e quilombolas do estado do Amapá também recebem bonificação de 10 pontos cada. Os acréscimos poderão ser cumulativos, caso o pretendente se enquadre nos critérios simultaneamente e comprove a condição por meio de documentação oficial.
“Queremos dar a oportunidade para que mais amapaenses de diferentes contextos sociais possam fazer o curso de Medicina de maneira gratuita e com elevada qualidade. Isso faz parte do nosso propósito, do compromisso da instituição de ensino superior e do Grupo Integrado em ajudar e apoiar no desenvolvimento da região; tanto por meio da educação, quanto por meio da melhoria da saúde”, explica o diretor interino da Faculdade Integrado de Macapá, Rafael Zampar.
“Este processo seletivo foi cuidadosamente estruturado para ser transparente e inclusivo. Os critérios são fundamentais para assegurar que as bolsas de estudos cheguem a quem realmente precisa”, fala Alan Fonseca, CFO do Grupo Integrado.
Lista dos aprovados
No dia 22 de janeiro de 2026 será divulgada uma lista dos pré-classificados, que deverão enviar os documentos comprobatórios. No período de 26 a 30 de janeiro, a Comissão de Seleção de Bolsas realizará entrevistas agendadas, por meio do Google Meet, com os pré-classificados e vai averiguar todos os critérios de elegibilidade.
O edital com os nomes dos aprovados sai em 6 de fevereiro e as aulas começam em 9 de fevereiro de 2026.
Valorização dos talentos locais
“Esse processo seletivo ajuda a reduzir desigualdades educacionais, valoriza talentos locais e mantém a capacidade produtiva no estado. Nossa missão é formar médicos competentes e comprometidos com a realidade do Amapá. Assim, contribuímos para melhorar os indicadores de saúde e promover a atenção primária de maneira mais eficiente”, conta Thiago Afonso Carvalho Celestino Teixeira, doutor em Urologia e coordenador do curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá.
“Com todos os recursos que oferecemos, o apoio de professores e tutores especialistas em suas áreas de atuação e as oportunidades de vivenciar a realidade médica desde os primeiros meses, o estudante de Medicina de Macapá vai aprender fazendo. Por isso, temos uma formação diferenciada, ética, ampla e reconhecida entre as melhores do Brasil”, complementa Rafael Zampar.
Sobre a Faculdade Integrado de Macapá
A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.
O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.
As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.
A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.
A instituição faz parte do Grupo Integrado – companhia paranaense que tem 39 anos de tradição educacional, nota máxima (5) na avaliação do MEC, 12 turmas de Medicina em andamento e já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento.
Serviço
O que: Edital aberto para o processo seletivo que vai ofertar 6 bolsas de estudos completas para o curso de Medicina. Ao término da graduação, a economia pode chegar a cerca de R$ 800 mil
Quem pode concorrer: Somente os candidatos que atendam todos os requisitos descritos no edital
Quando e onde se inscrever: As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://medicinamacapa.
Resultados: A lista dos pré-classificados será divulgada no dia 22 de janeiro pelo site https://medicinamacapa.
Informações: tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996