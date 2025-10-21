Falência, suicídios e divórcios: internautas do AP relatam tragédias causadas pelo vício em jogos

Relatos nas redes sociais revelam dramas pessoais e famílias destruídas pelo “jogo do tigrinho” e outras modalidades online; tema foi debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Nos comentários de uma reportagem sobre um ‘quase divórcio’ em Macapá causado pelo vício em jogos online, dezenas de amapaenses compartilharam histórias ainda mais dramáticas. As mensagens narram casos de famílias que perderam todo o patrimônio, casamentos destruídos e até suicídios atribuídos à dependência de jogos de azar digitais, como o popular “jogo do tigrinho”.

“Conhecia uma moça que tirou a própria vida por causa desses jogos. Gastou um valor alto do pai e do esposo”, escreveu uma internauta.

Outro leitor relatou que “o cunhado se matou por conta desses jogos de azar”.

Há também relatos de falência:

“A minha nora joga quase todo dia e já perdeu mais de 50 mil reais”, disse outra usuária.

“Vi um rapaz que vendeu o carro que ele tinha ganhado do pai pra ir à faculdade“, acrescentou outro leitor.

As histórias, embora escritas em tom de desabafo, revelam a dimensão de um problema crescente, descrito por internautas como uma “nova doença social”.

A reportagem mostrava o caso de um marido em Macapá que chegou a dar entrada no divórcio por causa do vício da esposa no jogo. O processo só foi interrompido após a intervenção do oficial de Justiça Gesiel Oliveira, que também é pastor evangélico. Após entregar a intimação, ele conversou com o casal e conseguiu convencê-los a buscar ajuda.

O caso ganhou tanta repercussão que foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) ontem (20). Durante o evento, o pastor Gesiel palestrou sobre o impacto dos cassinos virtuais na economia e na saúde mental da população. Ele revelou que, segundo levantamentos recentes, apenas com recursos do Bolsa Família, plataformas de jogos online já embolsaram cerca de R$ 3 bilhões no país.

Gesiel alertou que o vício em jogos eletrônicos tem levado pessoas a contrair dívidas, perder relacionamentos e comprometer a renda familiar.

“É uma armadilha que captura as pessoas pela promessa de ganhos rápidos, mas destrói lentamente famílias inteiras”, afirmou.