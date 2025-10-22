Família viaja para o interior e casa é destruída por incêndio em Santana

Por JONHWENE SILVA, de Santana
Moradores de um trecho da Avenida Santana, no bairro Parque das Laranjeiras, acordaram assustados na madrugada desta quarta-feira (22) após um incêndio atingir uma residência. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h e chegou ao local poucos minutos depois.
Segundo relatos de populares, quando os militares chegaram, as chamas já haviam tomado completamente o imóvel. Vizinhos informaram que os moradores estavam viajando para outro município. O fogo destruiu a casa em poucos minutos, consumindo móveis e eletrodomésticos.
Após cerca de uma hora de combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outras residências. O local deverá passar por perícia para identificar as causas do incêndio. Até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não havia confirmado a identidade dos proprietários do imóvel.