Família viaja para o interior e casa é destruída por incêndio em Santana

Caso foi registrado nesta quarta-feira (22), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Moradores de um trecho da Avenida Santana, no bairro Parque das Laranjeiras, acordaram assustados na madrugada desta quarta-feira (22) após um incêndio atingir uma residência. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h e chegou ao local poucos minutos depois.

Segundo relatos de populares, quando os militares chegaram, as chamas já haviam tomado completamente o imóvel. Vizinhos informaram que os moradores estavam viajando para outro município. O fogo destruiu a casa em poucos minutos, consumindo móveis e eletrodomésticos.

Após cerca de uma hora de combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outras residências. O local deverá passar por perícia para identificar as causas do incêndio. Até o fechamento desta reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não havia confirmado a identidade dos proprietários do imóvel.