Feira Literária Infantojuvenil valoriza a identidade e o orgulho de ser santanense

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Feira de Literatura Infantojuvenil de Santana (FLIS) vai valorizar a identidade e a cultura dos santanenses, transformando o Teatro Silvio Romero, nesta quarta-feira (29), em um grande palco de celebração à leitura e à produção literária local. O evento, em Santana, a 17 km de Macapá busca fortalecer o vínculo da comunidade com a literatura e incentivar o gosto pela leitura entre crianças, jovens e adultos.

A iniciativa é do Coletivo de Autores e Poetas de Santana (COAPS), em parceria com editoras, escolas, livrarias, sindicatos e as secretarias municipais de Educação e Cultura. O objetivo é valorizar a produção literária local e incentivar o gosto pela leitura entre crianças, jovens e adultos.

Durante a programação, o público poderá conferir lançamentos de livros, exposições, saraus, contações de histórias, oficinas criativas e apresentações culturais, tudo voltado a aproximar a comunidade do universo dos livros. A feira nasceu do desejo de fortalecer a identidade literária santanense, estimulando o surgimento de novos leitores e escritores.

“A feira é um espaço de vivência cultural, onde a literatura se torna uma experiência sensorial, criativa e acolhedora”, destaca Fábio Nescau, membro da organização.

Para todas as idades

Aberta ao público em geral, a FLIS é voltada para crianças, adolescentes, jovens, famílias, educadores e acadêmicos. A proposta é criar um ambiente inclusivo e divertido, onde a leitura seja vista como uma aventura capaz de inspirar, emocionar e conectar pessoas.

“Será uma ótima oportunidade de conhecermos como anda a literatura do município de Santana. Estamos muito apreensivos, porque será um evento cercado de muita cultura e diversidade, aproximando a comunidade”, ressaltou Fábio Nescau.

A feira também é um convite para que os santanenses reconheçam o valor de sua própria produção cultural, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho pela literatura local. O evento ocorre das 8h às 12h, no Teatro Silvio Romero.