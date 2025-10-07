Filho é preso por descumprir medida protetiva solicitada pela mãe

Por SELES NAFES

Um homem de 27 anos, que estava sendo monitorado eletronicamente, foi preso em flagrante dentro da casa da própria mãe, no bairro Fonte Nova, em Santana, região metropolitana de Macapá. A vítima, uma idosa, possui medida protetiva de urgência contra o filho por violência psicológica.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (6), após o Centro de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal alertar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de que o homem se aproximava da residência da vítima.

Os agentes foram até o local e encontraram o acusado dentro do imóvel, descumprindo a ordem judicial. Ele foi detido e levado para a DEAM, onde o flagrante foi lavrado. O homem será submetido à audiência de custódia.

De acordo com a polícia, o suspeito já possui histórico criminal, com registros por descumprimento de medidas cautelares e ato obsceno.

A mãe havia procurado as autoridades para denunciar perseguições e agressões psicológicas sofridas pelo filho.