Fiscalização flagra quase 200 kg de peixe irregular em porto e dono da carga some

Ocorrência foi registrada na Área Portuária do município, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após denúncia anônima, uma ação surpresa do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá (PM-AP) resultou na apreensão de aproximadamente 150 quilos de pirarucu e outros 40 quilos de espécies diversas, como piratinga e dourada. O pescado estava armazenado em três cubas de isopor na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

A suspeita é de que o material seria distribuído para comercialização em feiras de Santana e Macapá. De acordo com o Batalhão Ambiental, o pescado não atendia às normas que regulamentam a captura e a venda, conforme instruções do Ibama.

“Nossa fiscalização de rotina avistou as cubas sem qualquer pessoa por perto. Ao verificar o conteúdo, identificamos que o produto estava em desacordo com a legislação. Por isso, realizamos a apreensão”, explicou o capitão Arcângelo Souza.

Os policiais ainda tentaram localizar o proprietário do pescado, mas ninguém se apresentou como responsável. Todo o material foi levado ao pátio do Batalhão Ambiental, passou por inspeção da Vigilância Sanitária e deverá ser doado a entidades assistenciais e filantrópicas de Santana.