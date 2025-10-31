Foragido do Iapen é morto com tiros e facadas na cabeça

Carlos Cleumo Maciel Rolla Júnior, de 29 anos, cumpria pena no regime semiaberto.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de facção criminosa foi morto na noite desta quinta-feira, 30, após ser atacado por um grupo rival no conjunto habitacional Macapaba I, zona norte de Macapá. A vítima foi atingida por dois tiros e três facadas, todos na cabeça.

Carlos Cleumo Maciel Rolla Júnior, de 29 anos, cumpria pena no regime semiaberto, mas havia deixado de retornar ao Iapen há pelo menos dois meses, sendo considerado foragido da Justiça.

De acordo com o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios (DHPP), um levantamento preliminar no local do crime apontou que ele possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Carlos também já havia sido condenado e ainda tinha cerca de 13 anos de pena a cumprir.

A polícia ainda não sabe quantos criminosos participaram da execução nem a dinâmica exata do ataque, mas a principal suspeita é de que o homicídio esteja relacionado à guerra entre facções rivais.

Antes de fugirem, os autores filmaram a vítima agonizando e deixaram uma faca próxima ao corpo.

Conhecido como Elmo, ele morava em Santana, mas costumava visitar o pai no Macapaba. A suspeita é de que tenha sido atraído para uma emboscada.

Ninguém foi preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).