Foragido do Iapen, matador de facção é preso com arma usada em execução de rival

Homicídio ocorreu há quatro dias, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso de 23 anos, apontado como matador de uma organização criminosa atuante em Santana, a 17 km de Macapá, foi preso na manhã de hoje (21) pela Polícia Civil do Amapá após ser identificado como autor do homicídio de Bruno Dias da Silva, executado na Travessa 12 do bairro Provedor, na noite da última sexta-feira (18). O suspeito estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) desde julho e cumpria pena de 18 anos por homicídio cometido em 2022.

De acordo com as investigações, o assassino agiu ao lado de outros três comparsas, utilizando um carro vermelho durante a emboscada. Ele teria sido o responsável por efetuar o tiro fatal na cabeça da vítima, para confirmar a execução de Bruno, que era ligado a uma facção rival.

Após diligências, a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Santana localizou o criminoso e fez a recaptura em flagrante. Com ele, os policiais encontraram a arma de fogo usada no crime — uma espingarda calibre .12 —, munições e as roupas utilizadas na ação, que estavam enterradas para dificultar a localização.

O delegado Bruno Braz, titular da unidade, destacou a periculosidade do preso e a eficiência da investigação.

“Após trabalho de investigação, a nossa equipe conseguiu chegar até ele e recapturá-lo juntamente com a arma, as munições e as roupas utilizadas no homicídio, que ele havia enterrado. Nessa condição de matador, ele já responde por três homicídios, sendo um criminoso bastante conhecido em razão desse histórico”, afirmou o delegado.

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime e contou que, após fugir do presídio, viajou até a fronteira para buscar a arma usada na execução, posteriormente apreendida pelos policiais.

O preso foi indiciado por participação em organização criminosa armada, tráfico internacional de armas, porte ilegal de arma de fogo, receptação dolosa e homicídio triplamente qualificado. Após a lavratura do flagrante, ele foi encaminhado para audiência de custódia.