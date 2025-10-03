Foragido do Pará condenado por homicídio é capturado dentro de hospital em Macapá

Crime pelo qual foi sentenciado a 14 anos de prisão ocorreu no município paraense de Afuá, do qual estava foragido.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá capturou, nesta quinta-feira (2), um foragido da Justiça do Pará condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por um homicídio ocorrido em 2009, no município de Afuá (PA).

O mandado de prisão contra Zildo dos Santos Marques, de 39 anos, com validade até 2045, foi cumprido por investigadores da 8ª Delegacia do Ciosp Macapaba. Ele foi localizado dentro do Hospital de Emergências de Macapá, onde acompanhava a esposa em busca de atendimento médico, e acabou surpreendido em uma ação coordenada pelo delegado Alan Moutinho.

Zildo passará por audiência de custódia e deverá ser encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Erick Costa Figueira, da Vara Única de Afuá, vinculada ao Tribunal de Justiça do Pará.