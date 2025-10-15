HAPPY HOUR

Fratelli Entre Amigos traz rodízio de vinhos, drinks e antepastos

15, outubro, 2025
Foto: Divulgação
Nesta quarta (15), às 19h30, a casa referência em cozinha contemporânea inicia o Fratelli Entre Amigos, um novo momento de celebração
Por SELES NAFES

O Fratelli inicia nesta quarta-feira (15), às 19h30, o “Fratelli Entre Amigos”, um rodízio de vinhos, drinks e antepastos. A proposta marca uma nova fase do restaurante — conhecido pelo ambiente clássico e aconchegante — para uma cozinha mais técnica, plural e aberta a influências do mundo, sem abandonar as raízes italianas e os toques regionais que o consagraram em Macapá.

Aberto em junho de 2024, o Fratelli sempre priorizou fornecedores locais, unindo clima romântico a um espaço que também acolhe reuniões de família e encontros de amigos.

Ambiente do Fratelli…

…conversa com vários públicos, casais, familiares e amigos. Fotos: Seles Nafes

Antepastos à vontade…

…com muitas opções

Na cozinha, a base é a cozinha contemporânea com ingredientes da Amazônia. Não por acaso, o filhote com risoto em redução de tucupí divide o posto de queridinho da clientela com o tradicional Fettuccine Alfredo.

Um casamento maravilhoso”, define o chef Artur Valin D’Assumpção, à frente do fogão desde o primeiro dia.

Chefs Artur e Gustavo…

…com a equipe da cozinha: sabores plurais

Formado em Gastronomia pela Unama e com passagens pelas cozinhas contemporânea e brasileira, ele confessa a queda pelo Mediterrâneo:

Talvez porque gosto muito de queijo, massas e risotos”.

Para a nova etapa, a casa reforçou a equipe com profissionais do naipe do chef Gustavo, que trazem técnicas e sabores de outras cozinhas para dialogar com o cardápio. A ideia, explica Artur, é ampliar horizontes sem perder a identidade.

Rodízio de vinhos, drinks…

…e antepastos. Foto: Divulgação

Como funciona o “Fratelli Entre Amigos”

  • Rodízio semanal de vinhos, drinks e antepastos: R$ 119,90 por pessoa
  • Mesa de antepastos à vontade
  • A cada ida do cliente à mesa, serviço de 100 ml de vinho branco, tinto ou rosé
  • Início às 19h30, em clima de happy hour

Serviço
Evento: Fratelli Entre Amigos — Rodízio de vinhos, drinks e antepastos
Quando: Quarta-feira, 15, a partir das 19h30
Quanto: R$ 119,90 por pessoa
Onde: Fratelli (Macapá)
Dica do editor: chegue cedo para aproveitar as primeiras rodadas e testar harmonizações com o filhote no risoto de tucupí.

Seles Nafes
