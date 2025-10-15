Fratelli Entre Amigos traz rodízio de vinhos, drinks e antepastos

Nesta quarta (15), às 19h30, a casa referência em cozinha contemporânea inicia o Fratelli Entre Amigos, um novo momento de celebração

Por SELES NAFES

O Fratelli inicia nesta quarta-feira (15), às 19h30, o “Fratelli Entre Amigos”, um rodízio de vinhos, drinks e antepastos. A proposta marca uma nova fase do restaurante — conhecido pelo ambiente clássico e aconchegante — para uma cozinha mais técnica, plural e aberta a influências do mundo, sem abandonar as raízes italianas e os toques regionais que o consagraram em Macapá.

Aberto em junho de 2024, o Fratelli sempre priorizou fornecedores locais, unindo clima romântico a um espaço que também acolhe reuniões de família e encontros de amigos.

Na cozinha, a base é a cozinha contemporânea com ingredientes da Amazônia. Não por acaso, o filhote com risoto em redução de tucupí divide o posto de queridinho da clientela com o tradicional Fettuccine Alfredo.

“Um casamento maravilhoso”, define o chef Artur Valin D’Assumpção, à frente do fogão desde o primeiro dia.

Formado em Gastronomia pela Unama e com passagens pelas cozinhas contemporânea e brasileira, ele confessa a queda pelo Mediterrâneo:

“Talvez porque gosto muito de queijo, massas e risotos”.

Para a nova etapa, a casa reforçou a equipe com profissionais do naipe do chef Gustavo, que trazem técnicas e sabores de outras cozinhas para dialogar com o cardápio. A ideia, explica Artur, é ampliar horizontes sem perder a identidade.

Como funciona o “Fratelli Entre Amigos”

Rodízio semanal de vinhos, drinks e antepastos : R$ 119,90 por pessoa

Mesa de antepastos à vontade

A cada ida do cliente à mesa, serviço de 100 ml de vinho branco, tinto ou rosé

Início às 19h30, em clima de happy hour

Serviço

Evento: Fratelli Entre Amigos — Rodízio de vinhos, drinks e antepastos

Quando: Quarta-feira, 15, a partir das 19h30

Quanto: R$ 119,90 por pessoa

Onde: Fratelli (Macapá)

Dica do editor: chegue cedo para aproveitar as primeiras rodadas e testar harmonizações com o filhote no risoto de tucupí.