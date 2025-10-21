Fuzil de guerra e droga colombiana: Polícia Civil apreende 138 kg de super maconha e 1,5 mil munições

Material foi apreendido em duas casas nas zonas urbana e rural de Macapá, por agentes da Denarc e da Core.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu 138 quilos de super maconha (skank), um fuzil AK-47, uma pistola e cerca de 1,5 mil munições de diversos calibres, incluindo armamentos de alto poder de destruição. A ação, que desarticulou parte do braço logístico de uma facção criminosa nacional, foi realizada no bairro Ipê, em Macapá, e resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos. O nome do suspeito não divulgado pelas autoridades porque as apurações seguem em andamento.

De acordo com as investigações, o suspeito usava duas residências na capital amapaense para esconder o arsenal e os entorpecentes. A maior parte do material foi localizada enterrada no quintal de uma das casas, na zona rural. Em outra, no Bairro Ipê, zona norte da capital, a polícia encontrou o restante da droga e componentes de um armamento de guerra calibre .50, com capacidade para derrubar aeronaves.

O delegado Kleyson Fernandes, titular da Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), classificou a ação como mais um duro golpe contra o crime organizado no estado.

“Foi uma apreensão de grande relevância para as forças de segurança do Amapá. Além dos 138 quilos de skank, encontramos mais de 1,5 mil munições de diversos calibres — 7.62, 9 mm, ponto 40 —, um fuzil AK-47 e uma estrutura de armamento calibre ponto 50, que seria utilizada contra as forças de segurança e em confrontos entre organizações criminosas”, explicou o delegado.

Ele acrescentou que a investigação aponta para a origem colombiana da droga, reforçada pelas inscrições nos pacotes apreendidos. O material seria destinado à distribuição local e também a outros estados e países.

“Durante as investigações, identificamos que o responsável pela guarda do carregamento era o braço logístico da facção em Macapá. Essa estrutura atuava em apoio a uma organização criminosa nacional já instalada no Amapá”, detalhou o delegado.

O armamento apreendido apresenta características idênticas aos 11 fuzis AK-47 interceptados no início do mês pela própria Denarc. A coincidência, segundo Fernandes, indica que o arsenal pertence à mesma facção.

“O que chama a atenção é o poder bélico desse grupo. Estamos falando de armas de guerra, utilizadas por narcoterroristas, e que, somadas às apreensões anteriores — de drogas, fuzis e grandes quantias em dinheiro —, mostram que a Polícia Civil tem enfraquecido gradualmente a atuação dessa facção no estado”, completou.

A operação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e, segundo a Denarc, as investigações continuam para identificar outros integrantes envolvidos na logística e distribuição da droga.