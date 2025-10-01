Fuzis da maior apreensão da história do AP seguiriam para o Sudeste, diz Sejusp

Por OLHO DE BOTO

O Amapá viveu, nesta quarta-feira (30), a maior apreensão de fuzis já registrada em sua história. A operação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), com apoio da Polícia Federal e da Polícia Militar, e resultou na retirada de um arsenal de guerra que fazia parte de uma rota internacional de tráfico de armas.

Foram apreendidos 11 fuzis AK-47, 3 espingardas, 1 pistola e cerca de 70 quilos de crack, além de uma embarcação de alta potência que teria sido usada para o transporte da carga ilícita. O material estava escondido em área de difícil acesso, em meio ao matagal de uma região ribeirinha entre os municípios de Santana e Mazagão.

Embora ninguém tenha sido preso, dois homens encontrados em um casebre nas proximidades foram conduzidos como testemunhas.

Segundo o delegado Leonardo Alves, chefe da DENARC, a investigação aponta que tanto o armamento quanto a droga estavam em trânsito pela região.

“A pistola não é do Brasil e nem da Guiana. A suspeita é de que seja oriunda do Suriname e as armas longas também. Os fuzis não ficariam aqui, seguiriam para a região Sudeste. Já as drogas seriam comercializadas aqui”, destacou.

Para as forças de segurança, a apreensão representa não apenas a eficácia da integração policial, mas também um golpe significativo contra a logística criminosa na região, reduzindo a capacidade de ação de facções que utilizam o Norte do país como rota de tráfico de drogas e armas.