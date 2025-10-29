Golpe do consignado: suspeito de enganar e ‘arrancar’ R$ 90 mil de 16 vítimas é preso

De acordo com as investigações da 5ª DP da Capital, o suspeito convencia as vítimas a realizar depósitos antecipados sob o pretexto de liberação de margem.

Da REDAÇÃO

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de aplicar golpes de falsos empréstimos consignados que causaram prejuízo de mais de R$ 90 mil a pelo menos 16 vítimas em diferentes municípios do Amapá. Ele se apresentava como promotor de crédito e oferecia supostas facilidades na liberação de empréstimos, especialmente para pessoas com margem consignável disponível.

De acordo com as investigações da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, o suspeito convencia as vítimas – algumas, idosos aposentados – a realizar depósitos antecipados sob o pretexto de pagamento de taxas ou da liberação da margem de crédito. Após receber os valores, encerrava o contato e não concretizava nenhuma operação financeira.

A Polícia Civil informou que a prisão foi decretada após coleta de provas que confirmaram o padrão de atuação do investigado em diferentes cidades do Estado. O golpe, segundo os agentes, visava principalmente pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade financeira.

A delegada responsável pelo caso destacou que a ação reforça o compromisso da Polícia Civil do Amapá em combater crimes de estelionato e proteger a população contra práticas de fraude. “O golpe do falso empréstimo é uma prática cruel, que se aproveita da boa-fé e da necessidade financeira de muitas pessoas. Nossa missão é garantir que os responsáveis respondam perante a Justiça e que a sociedade esteja cada vez mais informada e protegida”, afirmou.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e eventuais comparsas envolvidos no esquema. A Polícia Civil orienta que qualquer oferta de crédito fácil, especialmente com exigência de pagamento antecipado, deve ser tratada com desconfiança e comunicada imediatamente às autoridades.